البنتاجون: اكتمال بناء الميناء المؤقت والجسر البحري لمساعدات غزة

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، اكتمال بناء الميناء المؤقت والجسر البحري لإيصال المساعدات إلى غزة.

وقال البنتاجون إن القوات الأمريكية ستنقل الميناء المؤقت والجسر البحري إلى غزة متى تحسنت الأحوال الجوية، مؤكداً عدم دعمهم لعملية برية إسرائيلية واسعة في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وحينها، قال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر: "أؤكد أن سفنا حربية أمريكية بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر".

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، من شأن هذه المنصة المؤقتة البحرية أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.