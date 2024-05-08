المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة: معرض سوق السفر العربي يعزز حركة القطاع ويروج لمعالم المنطقة (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_دبي

شاركت المنظمة العربية للسياحة في النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يشارك فيه أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة.

في هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة “الدكتور وليد الحناوي”، إن مشاركة المنظمة العربية للسياحة في سوق السفر العربي، تمثل إضافة جديدة للمنظمة، حيث يعد المعرض من أهم المعارض على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأضاف “الحناوي”، أن المعرض يساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة العربية، والتعريف بأهم الخليج 365 السياحية والترفيهية والثقافية في الوطن العربي، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة العربية.

وأوضح أن سلطنة عمان تحظى بدعم كبير من المنظمة العربية، حيث تعد مدينة صور العمانية هي عاصمة السياحة العربية لعام 2024.

وبين أن المنظمة لديها خبرة كبيرة حيث أنها حققت من خلال العواصم عوائد اقتصادية كبيرة تعددت الـ 50٪ عن العام السابق.

وذكر أن المعرض هو من أهم المعارض في هذه المنطقة، مشددا على نقول المنظمة تدعم الوجهات السياحية كافة على امتداد الوطن العربي لتكون عنصر جذب للسياحة الدولية والإقليمية.

وتابع أن أهم أهداف المنظمة هو ترويج وتسويق المقاصد السياحية العربية بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المجال السياحي على مستوى الوطن العربي.