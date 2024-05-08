الرئيس الصيني في صربيا لعقد محادثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

اجري الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد.

ووصل شي إلى العاصمة الصربية ليل الثلاثاء بعد زيارة دولة لفرنسا تخللتها نقاشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا بينها التجارة ومواصلة الصين إقامة علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا.

وفي بلغراد، سيعقد الرئيس الصيني محادثات مع نظيره الصربي الأربعاء قبل أن يتوجّه إلى بودابست.

واوضح وزير المال الصربي سينيسا مالي شبكة البث الرسمية "آر تي إس" بأن "محادثات الأربعاء ستركّز على مشروع عظيم"، مشيرا الى اننا "نهدف إلى جذب استثمارات كبيرة من الصين في مجال واعد للغاية"، مضيفا "لن أكشف عن أوراقنا حاليا".

ورُفعت الأعلام الصينية في شوارع العاصمة الصربية فيما عبّرت لافتات عن "الترحيب الحار بالأصدقاء الصينيين".