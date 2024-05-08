اعتصامان لعمال بلديتي صور وبعلبك للمطالبة باعطاء البلديات عائداتها المالية

نفذ عمال ومستخدمو بلدية صور وقفة احتجاجية امام مقر البلدية طالبوا فيها الوزارات المعنية باعطاء البلديات عائداتها المالية كي تتمكن من تغطية الرواتب وفق الزيادات التي اقرتها الحكومة مؤخرًا. وطالب باسمهم رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور هلال جعفر الحكومة بـ"تحقيق مطالب عمال وموظفي البلديات، وضرورة تشريع قوانين لزيادة عائدات البلديات كي تتمكن من الاستمرار في خدمة المواطنين والقيام بواجباتها". وفي السياق، نفذ موظفو وعمال إتحاد بلديات بعلبك والبلديات ضمن نطاق الإتحاد اعتصامًا، تلبية لدعوة تجمع موظفي البلديات والإتحادات البلدية في لبنان بالإضراب التحذيري ليوم واحد.

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