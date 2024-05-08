مسؤول إسرائيلي يدعي أن إسرائيل لا ترى علامات انفراجة في المحادثات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز اليوم الإربعاء، إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقيق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة.

وأشار المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إلى أن إسرائيل تبقي وفدها من المفاوضين متوسطي المستوى في القاهرة في الوقت الحالي، موضحاً أن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان في إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث تعليق محتمل للعملية الإسرائيلية في رفح بغزة مقابل إطلاق سراح رهائن.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في إسرائيل على التقارير التي تتحدث عن نتائج زيارة بيرنز حتى الآن.