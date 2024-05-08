النشرة: اصابات بحادث سير على مفرق قب إلياس بين شاحنة وعدد من السيارات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع حادث سير على مفرق قب إلياس بين شاحنة وعدد من السيارات، ادى إلى عدة إصابات تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

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