مسؤول بمجلس الشيوخ الأمريكي: يصعب الدفاع عن رد نتنياهو على فظائع أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه يجب على إسرائيل الالتزام بمعايير إنسانية معينة أثناء الحرب، مؤكدا أن الدفاع عن رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فظائع أكتوبر صعب فهمه والدفاع عنه.

من جانبه، قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إنهم ينتظرون بفارغ الصبر تقرير إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي الأمريكي.

وأشار ميرفي إلى أن اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بمجلس الشيوخ الأمريكي لا ترى دليلا على أن إسرائيل ملتزمة بتوجيهات الرئيس بايدن، مضيفا "لا يمكننا الاستمرار بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تلتزم بالمتطلبات الإنسانية".

وأكد ميرفي أن مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يمكن أن يتم بطريقة تحمي المدنيين.