كواليس موافقة المقاومة الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - من جديد التأمت، أمس الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، دائرة المفاوضات غير المباشرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة بحضور جميع الأطراف، المقاومة والاحتلال الإسرائيلي والوسطاء الثلاثة: مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بعد أجواء ساخنة، شهدت اقتحام الجيش الإسرائيلي محور صلاح الدين المحاذي لخط الحدود المصرية مع قطاع غزة، وسيطرته على معبر رفح البري، في مشهد "ابتلعته القاهرة بمرارة، حرصاً على عدم إفشال مفاوضات وقف الحرب"، بحسب ما قاله مصدر مصري مطلع على مسار التفاوض.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصدر المصري قوله، إن "الجانبين المصري والأميركي متفائلان بالنتيجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خصوصاً أن المسؤولين المصريين عبّروا لنظرائهم الأميركيين عن انزعاجهم الشديد من العملية العسكرية الإسرائيلية عند معبر رفح، وهو ما قابله الجانب الأميركي بوعد بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لقبول الصفقة في شكلها الحالي، بما يؤدي إلى تحقيق انتصار دبلوماسي للمصريين".

وكان مصدر مصري قد أوضح لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة أرسلت رسالة احتجاج إلى تل أبيب على توغل الجيش الإسرائيلي في معبر رفح ومحور فيلادلفيا، بعد أن أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح، محذراً من أن التعنّت الإسرائيلي قد يدفع مصر إلى مراجعة دورها في الوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة المقبلة.

رؤية "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة

وقالت مصادر قيادية في حركة حماس إن "التكتيك الذي أعلنت من خلاله الحركة موقفها النهائي من الورقة المقدمة بهدف وقف إطلاق النار في غزة جاء لكشف الحقائق التي حاولت حكومة الاحتلال تزييفها طوال محطات التفاوض المختلفة، وكذلك الترويج الكاذب للإدارة الأميركية بأن حماس والمقاومة هم من يماطلون ويعرقلون التوصل إلى اتفاق".

ولفت قيادي في "حماس"، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الموافقة التي أعلنتها قيادة الحركة في اللحظات الأخيرة، أربكت حسابات نتنياهو وكشفت كذبه والتضليل الذي يمارسه، سواء على المجتمع الدولي، أو على عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي، وعلّقت المسؤولية في رقاب المسؤولين الحقيقيين".

وأوضح أن "الورقة التي وافقت عليها حماس، عُرضت على إسرائيل وأعطت الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر عليها"، مشيراً إلى أن الحركة "وافقت بعد تعديلات أدخلت من جانب مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، بمباركة إدارته، وهو ما يعني أن أي رفض لها لاحقاً سيُظهر أن ما كانوا يتحدثون عنه بوصفه جهوداً أميركية ومحاولات إسرائيلية للهدنة أو استرداد الأسرى، مجرد أكاذيب لخداع الشارعين الأميركي والإسرائيلي".

وكشف القيادي أن بيرنز "أدخل بنفسه تعديلات خلال زيارته الأخيرة للقاهرة على الورقة التي حملها وفد حماس، الذي عاد إلى العاصمة القطرية الدوحة الخميس الماضي للتشاور بشأنها مع قيادات الحركة والمقاومة، وارتأت حماس أنها لا تبتعد كثيراً عن جوهر الاتفاق الذي تريده، والمبادئ التي حددتها المقاومة بهدف وقف إطلاق النار في غزة وبالتالي جاءت الموافقة".

وقال إن "المقاومة باتت واعية بالدرجة الكافية لإدارة عمليات التفاوض بكل ملحقاتها، سواء السياسية أو العسكرية في الميدان"، مضيفاً أن "هناك من أراد أن يهاجم المقاومة بسبب الرشقة الصاروخية التي استهدفت الموقع العسكري في كرم أبو سالم"، لافتاً إلى أن تلك الضربة "كانت لها أهداف متعددة، منها ما هو مرتبط بعملية التفاوض على الطاولة".

العربي الجديد