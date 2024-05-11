ماغرو قام بجولة في جبيل وكلّف أحد مستشاريه ببدء العمل على مشروع انمائيّ حيويّ بالمدينة

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أعرب السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، خلال زيارته مدينة جبيل برفقة زوجته ومستشاريه، وذلك بدعوة من رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم، عن "إعجابه بجبيل"، واعداً بـ"زيارة أخرى قريباً وكلّف أحد مستشاريه ببدء العمل على مشروع انمائيّ حيويّ سيبصر النور قريبًا في المدينة".
وقام ماغرو بجولة في المدينة، فزار مركز السياحة "Maison du tourisme" المموّل من الجمعية الدوليّة لرؤساء البلديات الفرنكوفونية "AIMF"، ثم زار المركز الثقافي البلدي واثننى على "التعاون بينه وبين المركز الثقافي الفرنسي CCF"، ثم السوق القديم وصولاً إلى دير مار يوحنا-مرقس، حيث رحّب بهم رئيس الدير الأب سيمون عبّود والنّائب زياد الحوّاط.
من جهته، أكّد رئيس بلديّة جبيل وسام زعرور، على "حرص المدينة على التعاون المستمرّ مع بلدان أوروبيّة، وخصوصاً فرنسا، حيث تمّ توقيع اتفاقيّات تعاون وتوأمة مع مدن عديدة فيها بهدف تعزيز التبادل السياحي والثقافي".
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