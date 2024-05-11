الخارجية رحّب بقرار أهلية فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة: خطوة لاستعادة الحقوق الفلسطينية

أعربت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، عن ترحيبها بـ"قرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بأهليّة دولة ​فلسطين​ للعضويّة الكاملة في المنظّمة، حيث صوّت ​لبنان​ والمجموعة العربيّة، من ضمن 143 دولة، لصالح هذا القرار".

ورأت في بيان، في القرار الأخير "خطوة في الاتجاه الصّحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينيّة، ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا".