شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يتظاهرون في جورجيا بسبب "قانون روسي".. ما قصته؟ والان نبدء بالتفاصيل

"القانون الروسي" في جورجيا

مظاهرات جورجيا

الدمام - شريف احمد - بسبب قانون مزمع للسيطرة على النفوذ الأجنبي، تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين مجددًا في عاصمة جورجيا تبليسي.وينظر المتظاهرون إلى القانون على أنه يهدد طموح بلادهم للحصول على عضوية الاتحاد الأوربي، كما أعربوا عن استيائهم من خطط حكومتهم الموالية لموسكو.وتندلع المظاهرات ضد "القانون الروسي" المثير للجدل، وأراد الآلاف من المواطنين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان حتى صباح اليوم الأحد.ويدعو القانون، والذي من المقرر تمرير قراءته الثالثة أمام البرلمان الأسبوع الجاري على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة، "إلى الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي".كما ينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد يجب أن تذكر مصدرها.واتهم الكثير من المراقبين حكومة الدولة السوفيتية السابقة بصياغة القانون على نسق قانون "العميل الأجنبي" الروسي من أجل عرقلة عمل المؤسسات ووسائل الإعلام التي يتسم عملها بالإنتقادية.وهناك مخاوف في جورجيا من أن القانون الجديد يمكن أن يمهد الطريق لنهج سلطوي في البلاد، المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر.يشار إلى أن العديد من المنظمات والأشخاص في روسيا صنفوا كـ"عملاء أجانب"، وغالبا ما يسبب ذلك مشاكل كبيرة للمتأثرين، فيما ينظر إلى هذا الإجراء الحاصل في جورجيا على أنه وسيلة قمع سياسي لإسكات المنتقدين.