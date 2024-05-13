مخابرات الجيش داهمت منزل مواطن في بعلبك على خلفية محاولته ابتزاز عدد من زوار كنيسة سيدة المعونات

داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني في بعلبك منزل المواطن "ص.ش.د" ولم يتم العثور عليه، وذلك على خلفية محاولته ابتزاز عدد من زوار كنيسة سيدة المعونات في بعلبك ومحاولته فرض خوة على الراغبين بركن سياراتهم داخل موقف الكنيسة.
وقرر رئيس الدير الأب شربل طراد إقفال باب وساحة الدير بحجارة "الخفان" إبتداء من الليلة، احتجاجًا على الابتزاز المتكرر وحفاظًا على العيش المشترك.
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