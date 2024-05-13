أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف أقاليم خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين إن القوات الروسية هاجمت عشر مستوطنات في المنطقة الواقعة بجنوب البلاد خلال اليوم الماضي.

وأضاف أولكسندر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن مستوطنات سادوفا، ستانيسلاف، أنتونيفكا، فيليتينسكي، بيريسلاف، نوفوبيسلاف، ميخائيليفكا، لفوف، أولهاين وخيرسون" تعرضت لنيران روسية وغارات جوية، كما شن الروس ضربة صاروخية على فيسوكوبيليا.

وأشار إلى أن الأضرار قد ألحقت بأربعة منازل، ومواقع البنية التحتية الحيوية وبرج للهاتف الخلوي جراء الهجوم، ويجري تحديد عدد ضحايا الهجوم.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، أن الجيش الروسي شن 399 ضربة على تسع بلدات تابعة للإقليم الواقع في جنوب شرق أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكر فيدوروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين" أن الجيش الروسي نفذ خمس غارات جوية على أوريكيف ومالا توكماشكا وهاجم بحوالي 178 طائرة بدون طيار بلدات تشيرفونودنيبروفكا وهوليايبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا، فيما استهدفت سبع هجمات بالمدفعية الثقيلة مالا توكماشكا وروبوتاين.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن السلطات سجلت تقارير عن تدمير منازل، ولم يصب مدنيون بأذى.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا صباح اليوم الاثنين أن القوات الروسية قصفت منازل ومؤسسة تعليمية في قرية سيليدوف التابعة للإقليم بالصواريخ.

وذكرت الإدارة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" أن القوات الروسية هاجمت سيليدوف في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي (إس - 300) في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأضاف البيان أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية متعددة الطوابق ومؤسسة تعليمية.

"الاحتلال الإسرائيلي" يواصل قصفه لقطاع غزة .. واشتباكات مع فصائل المقاومة

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وشن سلسلة غارات على الجزء الشرقي من قطاع غزة بما في ذلك امتداد شارع صلاح الدين، بينما واصلت مروحياته قصف المناطق الشرقية لمدينة "رفح" جنوب القطاع.

وفي اليوم الـ 220 من الحرب المُستمرة على القطاع منذ "طوفان الأقصى"، قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم "جباليا"، وأجبرت قواته مئات الفلسطينيين على مُغادرة مراكز إيواء داخله.

وذكرت كتائب القسام أن مُقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرقي المخيم.

واستشهدت امرأة، وأصيب آخرون؛ في قصف لطائرات الاحتلال على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع.

ودوت صباح اليوم، صفارات الإنذار في مُستوطنتي "مفلاسيم"، و"نتيف هعسرا" وهما ضمن مستوطنات الغلاف، القريبة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أربعة شهداء، بينهم طفلة، إلى مُستشفى "الكويت" التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال، مجموعة من المدنيين الفلسطينيين، أمام منزلهم أمس الأحد، في حي البرازيل شرق رفح.

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة شرق "شارع جورح" في محور التوغل شرقي رفح جنوب القطاع.