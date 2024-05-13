قائد الجيش عرض مع وزير الدفاع القطري الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته إلى دولة قطر وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، وتناول البحث سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات، وأهمية ذلك للحفاظ على جهوزية المؤسسة العسكرية.
وعرض العماد عون الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية وحاجاتها الضرورية في سياق التزامها بواجبها الوطني.
وكان العماد عون قد التقى في وقت سابق رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجرى التداول في تطوير التعاون بين الجيشين القطري واللبناني بخاصة في مجال التدريب.
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