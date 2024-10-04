الاحتلال يقتل محمد رشيد سكافي قائد منظومة الإتصالات في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال محمد رشيد سكافي قائد منظومة الاتصالات في حزب الله، في منطقة بيروت أمس الخميس.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: كان محمد رشيد سكافي من العناصر القدامى في حزب الله، وشغل منصب قائد منظومة الاتصالات منذ العام 2000 وكان مقربًا من كبار قادة حزب الله وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في التنظيم.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: سكافي كان يبذل جهودًا حثيثة لتطوير اتصال متواصل بين كافة الوحدات والمنظومات في حزب الله، في وقت الروتين وفي الطوارئ بهدف الحفاظ على استمرارية نقل المعلومات في التنظيم بشكل متواصل.

أنظمة الاتصال في حزب الله

وأشار متحدث جيش الاحتلال، إلى أن منظومة الاتصالات تعتبر وحدة ركن مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب ومسؤولة عن تطوير وصيانة أنظمة الاتصال في حزب الله.