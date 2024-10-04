دفن حسن نصر الله في مكان سري                     

ياسر رشاد - القاهرة - دُفن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بشكل مؤقت في مكان سري، بسبب التهديدات الإسرائيلية، حسب وسائل إيرانية.

وأشارت وسائل إيرانية، إلى أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قتل بغارات إسرائيلية قبل أسبوع، دُفن موقتا كوديعة، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة التهديدات الإسرائيلية، وفي انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري، خشية من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه .

واغتالت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله، ومرافقيه، في غارة إسرائيلية على موقع تواجد نصر الله وأسقطت ما يقدر بـ80 طناً من القنابل على المقر المتواجد فيه.

مراسم تأبين حسن نصر الله في طهران

أكد قائد الثورة الإيرانية الإمام علي الخامنئي، في خطبته في صلاة الجمعة بطهران، أن الشهيد حسن نصرالله تخطى نطاق شعبيته وتاثيره حدود لبنان وايران والبلدان العربية، وبالنسبة للقضية الفلسطينية فالشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق بمواجهة العدو الصهيوني.

وأضاف الإمام علي الخامنئي: نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة الشيد العزيز نصرالله، انه لفقدان كبير وافجعنا بكل معنى الكلمة، عزاؤنا لا يعني اليأس والاضراب بل هو من صنف عزائنا على سيد الشهداء يبعث الحياة ويلهم الدوروس ويشدد العزائم.

حسن نصرالله غادرنا بجسده

ولفت: إلى ان السيد حسن نصرالله غادرنا بجسده لكن شخصيته الحميدة ونهجهه وصوته الصادح ستبقى حاضرة بنا أبدا لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة بوجه الشياطين.

وقال الخامنئي : إن سياسة العدو هي سياسة فرق تسد وزرع التفرقة حيث نفذوها في الدول الإسلامية، لكن الشعوب الإسلامية باتت واعية اليوم حيث بإمكانها التغلب على خطط أعداء المسلمين.

وأكد الخامنئي ، أن اعداء المسلمين هم أعداء الشعب الفلسطيني والشعب المصري واللبناني والسوري واليمني، حيث خطط الأعداء تختلف من بلد لآخر، ففي أماكن خطط اقتصادية وفي أماكن أخرى عسكرية.

وأشار إلى أن: الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق بمواجهة العدو الصهيوني، هذا منطق ثابت واليوم القوانين الدولية تؤيد ذلك الحق، الشعب الفلسطيني لديه الحق في مواجهة هؤلاء المجرمين، والذين يساعدون الشعب الفلسطيني هذا واجبهم الديني لذلك كان من واجب الشعب اللبناني مساعدة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وهو دفاع مشروع.

طوفان الاقصى حركة منطقة وصحيحة

وأردف، طوفان الاقصى حركة منطقة وصحيحة ودولية ومشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني، والدفاع المستميت من قبل الشعب اللبناني عن الشعب الفلسطيني شرعي وقانوني ويحظى بالشرعية الكاملة وينبغي ألا يتم انتقاده.

واكد الخامنئي، انه لا يحق لاي محكمة ومنظمة دولية أن تحتج على الشعب الفلسطيني في الوقوف امام المحتلين، والخطوة التي قامت بها قواتنا المسلحة قبل ايام هي ايضا قانونية ومشروعة مضيفا ان الجمهورية الاسلامية اي واجب تقوم به ستنفذه بشكل قاطع وحاسم.

وأوضح الخامنئي، أن العمل الذي قامت به إيران هو أقل جزاء للكيان الصهيوني أمام جرائمه الفظيعة، وأن الجمهورية الإسلامية ستنفذ أي واجب بصلابة تامة ونحن في أداء هذا الواجب لن نتأخر ولن نقصر ولن نصاب بالتسرع والانفعال.