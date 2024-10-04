حزب الله: غارات الاحتلال استهدف الدفاع المدني خلال إزالة الركام وانتشال المصابين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه، مشيرا إلى أنه بعد غاراته التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ليل أمس، قامت طائراته بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين.

وأضافت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن هذه الغارات أدت إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم.

وطالبت العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية بإدانة العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها.