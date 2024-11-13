شكرا لقرائتكم خبر عن تصافحا بالمكتب البيضاوي.. بايدن وترامب يتعهدان بانتقال سلس للسلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي.وتعهد كلاهما بانتقال سلس للسلطة من الإدارة الديمقراطية إلى الإدارة الجمهورية.عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري.وهبطت طائرة ترامب في قاعدة أندروز بولاية مريلاند، صباح اليوم، للقاء بايدن - والذي يعد خليفة ترامب، وسلفه في الرئاسة - في البيت الأبيض، لزيارة المكتب البيضاوي، وهو إجراء تقليدي من عملية التسليم السلمي للسلطة - ورفض ترامب نفسه المشاركة فيه قبل أربع سنوات.وفي أمر غير معتاد، رافق ترامب في رحلته الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس.وليس من المتوقع في الوقت الحالي أن يحضر ماسك اللقاء في البيت الأبيض، ولكنه سوف ينضم إلى اجتماع ترامب مع الجمهوريين بمجلس النواب، قبل ذلك.وعين ترامب ماسك أمس الثلاثاء لقيادة "وزارة الكفاءة الحكومية" المستحدثة- اجتماع البيت الأبيض ويقضي ماسك معظم وقته في منزل ترامب بولاية فلوريدا، مار-أ-لاجو، حيث يشارك في اجتماعات المرحلة الانتقالية.ويرى مقربون من ترامب وفريقه الآن أن الملياردير هو الشخصية الثانية الأكثر تأثيرا في الدائرة المباشرة حول ترامب، بعد سوزي وايلز، مديرة الحملة الانتخابية التي سوف تصبح كبيرة موظفي البيت الأبيض المقبلة.وبالنسبة لترامب، فإن العودة للبيت الأبيض مذهلة، بعدما غادره قبل نحو من أربع سنوات، كزعيم ضعيف ومهزوم سياسيا، عقب هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول، لكنه يستعد الآن للعودة إلى السلطة، ما يراه وحلفاؤه من الحزب الجمهوري تفويضا بالحكم. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين "مستعدون لتنفيذ" أجندة ترامب، "أمريكا أولا".