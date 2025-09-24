خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة مفتى المملكة

أعرب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، عن تعازية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما أعرب نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين، عن تعازيهما لخادم الحرمين الشريفين في وفاة المفتي العام للمملكة.

من جانبه، أعرب سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وعبر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة حكومةً وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدوره، أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تعازيه ومواساته، لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، في وفاة مفتي المملكة.

جاء ذلك في برقيتي عزاء ومواساة بعثهما جلالته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيدًا بمناقب ومآثر الفقيد -رحمه الله-. كما عبر ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق ومواساته لأسرة الفقيد والشعب السعودي. كما أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد في وفاة المفتي العام للمملكة.