اليابان | خريطة ألوان خريف 2025 في اليابان: متى وأين تشاهد أجمل المناظر؟

سياحة وسفر 01/10/2025

مع حلول الخريف في اليابان، تتحول المدن والجبال إلى لوحة طبيعية ساحرة، حيث تتلألأ أوراق الشجر بألوان حمراء وذهبية وبرتقالية. هذا العام، يُتوقع أن تقدم كل منطقة تجربة فريدة لمشاهدة هذه الألوان المتغيرة، بدءًا من الشمال البارد وصولًا إلى الجنوب الدافئ. تعرف معنا على أفضل الأوقات لاستكشاف جمال الخريف الياباني، واستعد لرحلة تأسر الحواس وتخلّد في الذاكرة..

من الشمال إلى الجنوب، ومن المرتفعات إلى السهول

من أواخر الخريف وحتى بداية الشتاء، تتحول أوراق الأشجار المتساقطة في اليابان إلى ألوان زاهية تبهر الناظرين قبل أن تتساقط على الأرض. على عكس “جبهة تفتح الكرز” التي تتحرك شمالًا في الربيع، تنتشر ألوان الخريف تدريجيًا من هوكايدو شمال اليابان نحو الجنوب، ومن المناطق المرتفعة إلى المدن الواقعة في السهول

وبحسب توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الصادرة في 2 سبتمبر/ أيلول، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة قليلاً في أنحاء البلاد، من المتوقع أن تبلغ ذروة ألوان الأحمر والأصفر في 2025 لاحقًا بعض الشيء مقارنة بالسنوات المعتادة.

الأوراق الصفراء

تزدهر أشجار الجنكو في اليابان بألوان صفراء رائعة في الخريف، حيث تزين الشوارع والحدائق، لتصبح رمزًا للخريف الحضري. وفي معظم مناطق اليابان جنوب منطقة توهوكو، من المتوقع أن تبدأ ألوان الأصفر الزاهية بالظهور من منتصف وحتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء في المدن الرئيسية لعام 2024

أوراق الشجر الحمراء

تميل الأوراق الحمراء للظهور لاحقًا قليلًا من الأوراق الصفراء. وبسبب حرارة الصيف المستمرة، من المتوقع أن تتأخر بأكثر من 10 أيام في سابورو وناغانو

توقعات مواعيد ظهور الأوراق الحمراء حسب المدينة

مصادر البيانات

توقعات ألوان الخريف من شركة الأرصاد الجوية اليابانية، 2025

”Autumn Foliage Navi وهو الموقع الذي يوضح أفضل الأوقات لمشاهدة أوراق الخريف الموسمية في 700 موقع مختلف عبر اليابان، وذلك بحسب بيانات شركة الأرصاد الجوية اليابانية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ألوان الخريف في مضيق كُورانكي في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي.© جيجي برس)