جاكرتا تعلن استعدادها لإرسال 20 ألف جندي ضمن قوة حفظ سلام في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مساء الثلاثاء 23 أيلول / سبتمبر 2025 ، ، استعداد جاكرتا للمساهمة بـ20 ألف جندي في قوّة دولية تنشر في غزة ، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس .

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الرئيس الإندونيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ينبغي ألا نلتزم الصمت فيما يحرم الفلسطينيون من... العدالة والشرعية في هذه القاعة".

وشدّد سوبيانتو على ضرورة «حماية الجميع، الأقوياء والضعفاء على السواء».

وذكّر بأن «إندونيسيا باتت اليوم من كبار المساهمين في قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ونحن نؤمن بالأمم المتحدة، وسوف نستمرّ في الخدمة حيث يحتاج السلام إلى حرّاس، ليس من خلال الكلمات فقط، بل بواسطة عناصر في الميدان أيضاً».

وقال: «متى قرّر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذلك، فإن إندونيسيا ستكون مستعدّة لإيفاد 20 ألفاً أو أكثر من أبنائها وبناتها للمساعدة على حفظ السلام في غزة حتّى في أوكرانيا أو السودان أو ليبيا وأينما كان».

ونصّ «إعلان نيويورك» الذي أعدّته فرنسا والسعودية، واعتمد في الجمعية العامة، على نشر «بعثة دولية موقتة للاستقرار» في غزة بغية تقديم «ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل».

