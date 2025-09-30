ملك الأردن : توافق عربي إسلامي كبير على خطة ترامب بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد 28 أيلول / سبتمبر 2025، وجود توافق كبير بين قادة دول عربية ومسلمة على مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة .

ونقل الديوان الملكي عن الملك قوله، خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في عمّان، إن "الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة، التي عرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على القادة العرب والمسلمين".

وأكد أنها "شهدت توافقا بنسبة كبيرة"، بحسب بيان الديوان الملكي، متحدثاً عن "تقارب كبير مع القادة العرب والمسلمين، وتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة".

وكان المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، كشف أن ترامب عرض على قادة دول عربية ومسلمة، خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين في غزة.

