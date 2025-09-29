ترامب يلمّح إلى "حدث استثنائي" لأول مرة في الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، 28 سبتمبر 2025، إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".

وأكد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال، أن "الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي لأول مرة على الإطلاق، وسنحققه".





وتأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ، حيث تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع أطراف عربية إلى الدفع بمبادرة معدّلة تتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وتشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف دولي، مع ربط دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.

ومن المقرر أن يستعرض ترمب النسخة المعدلة من المبادرة المكونة من 21 بندًا، خلال اجتماعه المرتقب يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في خطوة قد تشكل منعطفاً مهماً في مسار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

محادثات معقدة بشأن غزة

وفي السياق ذاته، كشف نائب الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن "محادثات معقدة تُجرى حالياً بشأن غزة بمشاركة إسرائيلية، وقد استمرت على مدى اليومين الماضيين". وأوضح أن الإدارة الأميركية تسعى إلى "إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأبرياء في قطاع غزة"، مؤكداً أن تفاؤل ترمب بشأن هذه المحادثات "مبرر".

وأضاف نائب الرئيس أن بلاده تريد ضمان ألا تشكل حركة حماس "تهديداً إرهابياً لدولة إسرائيل"، في إشارة إلى أن المفاوضات الجارية تركز على ترتيبات ما بعد الحرب بقدر تركيزها على وقف العمليات العسكرية.

المصدر : وكالات