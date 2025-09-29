ليبيا.. دعوة دولية لاستكمال الخطوات الأولية لخارطة الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

دعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين، أمس، المؤسسات الليبية إلى استكمال الخطوات الأولية من خارطة الطريق الأممية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وقالت المجموعة، في بيان لها عقب اجتماعها على مستوى السفراء برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، إن النقاشات تركزت على سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية.

حضر الاجتماع سفراء وممثلون دبلوماسيون عن عدد من الدول والمنظمات، من بينها إسبانيا، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، بريطانيا، الولايات المتحدة، مصر وهولندا.

ورحب المشاركون بخارطة الطريق الأممية، داعين الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط الكامل لإحراز تقدم في العملية السياسية، وشددوا على أهمية المساءلة عن أي محاولات للعرقلة، وعلى الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه الجهود.

وشجع المجتمعون المؤسسات الليبية على الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.