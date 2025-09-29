شاهد بالفيديو.. “نحنا في علامات الساعة وما جايبين خبر”.. مواطن سوداني يعيش لوحده في قرية كاملة خالية من البشر والحيوانات وناشرو المقطع يكشفون مكان القرية

أثار مواطن سوداني, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المواطن شكى في المقطع من عيشه لوحده في إحدى القرى مؤكداً أن القرية خالية تمام من البشر أو الحيوانات.

وذكر صاحب المقطع أن هذا يدل على اقتراب الساعة لدرجة أن مسجد القرية خالي من الناس على رغم من أن وقت الأذان قد حان وقال: “دي علامات الساعة”.

كما شكى وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صعوبة العيش وأنه أصبح مستسلم للعيش في هذه الظروف الصعبة التي ضاقت به.

ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, كشفوا مكان القرية التي يتحدث عنها صاحب المقطع, وذكروا أنها تقع في إحدى أرياف الفاو بشرق السودان.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)