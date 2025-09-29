- 1/2
- 2/2
أثار مواطن سوداني, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المواطن شكى في المقطع من عيشه لوحده في إحدى القرى مؤكداً أن القرية خالية تمام من البشر أو الحيوانات.
وذكر صاحب المقطع أن هذا يدل على اقتراب الساعة لدرجة أن مسجد القرية خالي من الناس على رغم من أن وقت الأذان قد حان وقال: “دي علامات الساعة”.
كما شكى وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صعوبة العيش وأنه أصبح مستسلم للعيش في هذه الظروف الصعبة التي ضاقت به.
ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, كشفوا مكان القرية التي يتحدث عنها صاحب المقطع, وذكروا أنها تقع في إحدى أرياف الفاو بشرق السودان.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “نحنا في علامات الساعة وما جايبين خبر”.. مواطن سوداني يعيش لوحده في قرية كاملة خالية من البشر والحيوانات وناشرو المقطع يكشفون مكان القرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.