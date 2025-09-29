الحزب الحاكم في مولدوفا يتصدر الانتخابات البرلمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا، الأحد، انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحصوله على 42 بالمئة من الأصوات مقابل 30 بالمئة للمعارضة بعد إحصاء ما يقرب من نصف الأصوات.

وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادل الاتهامات، فيما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها لحظة وجودية للدولة الصغيرة الواقعة في شرق أوروبا.

ويسعى حزب العمل والتضامن الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وسط محاولات من الكتلة الوطنية للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وحذّر مسؤولون حكوميون من وجود محاولات لتعطيل التصويت، بما في ذلك هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات وتهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز الاقتراع في داخل البلاد وخارجها.

وقد يكون للجالية المولدوفية الكبيرة في الخارج، والتي تميل إلى تفضيل التكامل الأوروبي، دور في تحديد نتائج الانتخابات.

وبدأت السلطات في فرز وإحصاء الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وفي حال حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته في البرلمان المؤلف من 101 مقعد، فسيواصل الدفع نحو هدفه المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

أما إذا أخفق الحزب في تحقيق هذه الأغلبية، فسيضطر إلى محاولة تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.