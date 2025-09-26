إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، أمس، استئناف العمل على معبر الكرامة، بين الضفة الغربية والأردن، اعتباراً من اليوم الجمعة.

وقال مهنا في بيان، إن «العمل على معبر الكرامة يستأنف اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وفي كلا الاتجاهين».

ودعا الفلسطينيين والمسافرين إلى متابعة منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

ومعبر «الكرامة» وفق التسمية الفلسطينية، هو «جسر اللنبي» بالتسمية الإسرائيلية، و«جسر الملك حسين» بالتسمية الأردنية.

وفي 18 سبتمبر الماضي، تم إغلاق المعبر إثر مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار به.

وفي وقت سابق أمس، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، من أن إغلاق معبر الكرامة له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.