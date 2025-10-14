خلال لقاء السيسي.. ترامب يعلن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، 13 أكتوبر 2025، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد بدأت بالفعل.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبيل بدء "قمة شرم الشيخ للسلام" لدعم تنفيذ اتفاق غزة: "المرحلة الثانية من الاتفاق بدأت بالفعل. مراحل خطة غزة متداخلة مع بعضها البعض".

وأشاد ترمب بالدور المصري في التوصل إلى الاتفاق قائلاً إن مصر "لعبت دوراً مهماً في اتفاق غزة لأن حماس تحترمها". وتابع أنه بعد تحرير الرهائن الأحياء من غزة، سيستمر البحث عن جثث الضحايا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه السيسي ونظيره الأمريكي أشاد ترامب بالرئيس المصري ووصفه بـ "صديق مقرب"، مؤكدًا دعمه لمصر وقيادتها في إعادة اعمار غزة.

ومن جانبه، شدد الرئيس المصري على الخطوات الملحة للمرحلة القادمة، موضحًا أنَّ "الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومتابعة خطوات إنجاح اتفاق السلام".

وكرر الرئيس المصري تثمينه للجهود الأمريكية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا بالقول: "نثمّن إنجازك غير المسبوق لإحلال السلام وإنهاء الحرب في غزة"، مضيفًا في تقدير بالغ: "أنت الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة".

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية وجهود ما بعد الحرب، أشار السيسي إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات، والتطلع لدعم مؤتمر إعادة الإعمار، حيث صرح بـ: "علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين".

وتابع الرئيس المصري، قائلًا: "نتطلع لدعم الرئيس ترامب مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة في نوفمبر 2025".

المصدر : اليوم السابع - القاهرة الإخبارية