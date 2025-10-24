«حكماء المسلمين» يدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.

وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمحاولات إسرائيل المتكرِّرة لضم الصفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والسَّلام الدائم في المنطقة.