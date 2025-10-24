اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير خارجية روسيا يبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما استعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين.
وبحث سموه ومعالي سيرغي لافروف مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

