منة شلبي تعلن رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أعلنت الفنانةخلال الساعات القليلة الماضية عن زواجها رسميًا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة بأن زواجهما تم في حفل عائلي هادئ، بحسب ما جاء بوسائل إعلام محلية.وكانت قد ذكرت وسائل إعلام محلية بأن الفنانة منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وبإعلانها تضع حدًا للشائعات التي تم انتشارها خلال الفترة الأخيرة.وقد أكدت الفنانة منة شلبي بأن عقد القران تم بالفعل في نطاق عائلي محدود وفي أجواء هادئة بعيدة عن الأضواء، وأوضحت بأن الامتناع عن إعلان نبأ زواجها في البداية جاء احترامًا للظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة زيزي مصطفى خلال الفترة الأخيرة.كما أعربت عن شكرها لكل من قدّم لها التهنئة من القلب، مشددة على أن رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها كان الدافع الرئيسي وراء تأجيل الإعلان عن الزواج، وترى بأن حياتها الشخصية ليست مجالًا للنقاش العام أو وسيلة لتحقيق "الترند"، بحسب وسائل إعلام محلية.وقد أوضحت الفنانة منة شلبي بأنها تُفضل أن يكون ظهورها في وسائل الإعلام عبر أعمالها الفنية فقط، وليس من خلال حياتها الخاصة، مؤكدة بأنها تفاجأت بتداول صورة وثيقة زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي وشعرت بالدهشة والاستياء من تسريب تفاصيل تخص حياتها الشخصية.يُمكنكم قراءة:ومن المُنتظر أن يُقام حفل زفاف الفنانة منة شلبي والمُنتج أحمد الجنايني خلال الفترة المقبلة في أجواء عائلية بسيطة، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ويأتي ذلك التزامًا برغبة منة شلبي في الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الكاميرات والظهور الإعلامي.يُذكر أن الفنانة منة شلبي كان قد تم تكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بجائزة الإنجاز الإبداعي، وخلال حفل الإفتتاح قدمت الفنانة يسرا الجائزة للفنانة منة شلبي، والتي صعدت إلى المسرح وتسلمت الجائزة وسط حالة من السعادة والتصفيق من حضور الحفل.وخلال تسلمها للجائزة وجهت الفنانة منة شلبي الشكر للفنانة يسرا على تقديمها للجائزة ولإدارة المهرجان، وأكدت خلال كلمتها بأنها منذ 25 عامًا كانت تحلم أن تتسلم دعوة لحضور مهرجان يحمل اسمها واليوم تحقق حلمها.كما أكدت خلال كلمتها بأنها كانت محظوظة حينما تعاونت مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز، يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين والعديد من الفنانين كما أنها وجهت الشكر لكافة المُخرجين الذين عملت معهم.

