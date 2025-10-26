الفلبين تسجل 3 ثورانات لبركان تال

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي أنه تم تسجيل ثلاثة ثورانات لبركان تال في باتانجاس، صباح اليوم الأحد.

وأضاف المعهد أنه سجل ثوراناً بركانياً صغيراً، حدث في الساعة الثانية و55 دقيقة صباحاً واثنين آخرين في الساعة الثامنة و13 دقيقة صباحاً والساعة الثامنة و20 دقيقية صباحاً، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأحد.

وتسببت الثورانات في تصاعد سحب بركانية إلى ارتفاع يتراوح بين 1200 و2100 متر فوق فوهة البركان. كما رفع المعهد مستوى التأهب إلى المستوى الأول لبركان تال.