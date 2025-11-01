اخبار العالم

استئناف الطيران في مطار برلين بعد توقُّف بسبب مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد -  استأنف مطار برلين-براندنبورج في العاصمة الألمانية عملياته بشكل طبيعي، اليوم السبت، بعد توقّف مؤقت مساء أمس الجمعة، نتيجة رصد طائرة مسيرة.
وأكد متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه «لا توجد حالياً أي قيود مفروضة» على حركة الطيران.
وكانت حركة الطيران قد توقّفت لمدة تقل عن ساعتين مساء أمس، وتم تحويل عدد من الرحلات الجوية. ولتعويض التأخير، تم تمديد ساعات التشغيل المعتادة للمطار، حيث سمح للطائرات بالإقلاع حتى الساعة الثانية صباحاً والهبوط طوال الليل.
وقد استفادت خمس طائرات مغادرة من هذا الاستثناء. وتتزايد الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيرة مجهولة المصدر. ففي مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، تسببت وقائع مماثلة في اضطرابات خلال مطلع أكتوبر الماضي. 

