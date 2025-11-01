شهيد جرّاء استهداف إسرائيلي لدراجة نارية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025، استشهاد شخص، وإصابة آخر، جرّاء قصف إسرائيليّ شنّته مسيّرة، واستهدف درّاجة ناريّة جنوبيّ لبنان.

يأتي ذلك فيما تبحث إسرائيل تكثيف هجماتها في لبنان، بادّعاء نجاح حزب الله في تعزيز قوّته، فيما عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اجتماعا بهذا الشأن، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة كونين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت باستهداف مسيّرة إسرائيلية، دراجة نارية في كونين، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابة، قبل أن يُعلن عن استشهاد أحد المصابيْن.

المصدر : عرب 48