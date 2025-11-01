أوكرانيا تعلن قصف خط أنابيب لمنتجات النفط في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن كييف شنت هجوما تسبب في وقوع انفجارات وتعليق العمليات في خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية في منطقة العاصمة موسكو.

وذكرت الوكالة، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم دمر أنابيب لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 98 طائرة مُسيّرة خلال الليل فوق مناطق روسية.

أضافت الوزارة أن "11 طائرة مسيرة، بينها ست طائرات كانت متجهة إلى العاصمة الروسية" جرى تدميرها فوق منطقة موسكو.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير 38 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات فوق منطقتين في جنوب روسيا وفوق شبه جزيرة القرم.