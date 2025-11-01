عشرات القتلى والمفقودين جراء انزلاق تربة في كينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى 21 شخصا على الأقل ولا يزال أكثر من 30 في عداد المفقودين إثر انزلاق للتربة، اليوم السبت، نتج عن أمطار غزيرة في غرب كينيا، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية.

وكتب كيبشومبا موركومن، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تأكدنا من مقتل 21 شخصا في هذه المأساة، فيما لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين وفق ما أفادت عائلاتهم".

ولفت وزير الداخلية إلى أن الحادث وقع في منطقة مركويت الشرقية، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت ليلا.

ونشر الصليب الأحمر الكيني صورا جوية من المنطقة أظهرت انزلاقات هائلة للتربة وفيضانات امتدت على مسافات شاسعة.

وأفاد بأنه ينسّق جهود الإنقاذ مع الحكومة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الجوي للمصابين.

وأوضح، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "الوصول إلى بعض المناطق المتضررة ما زال صعبا للغاية بسبب الفيضانات والطرق المغلقة".