كوريا الجنوبية تطالب الصين بالضغط على الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ نظيره الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود أكبر لإقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى طاولة المحادثات، في خطوة تعكس رغبة سيول في إعادة إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد في أعقاب اختتام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الثنائية.

كوريا الشمالية

على الرغم من أن التقارير الرسمية الصينية لم تتضمن إشارات مباشرة من شي إلى كوريا الشمالية، فإن مدير الأمن القومي للرئيس لي، وي سونغ لاك، أوضح أن سيول قدّمت خلال اللقاء رؤيتها لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وطالبت الصين بلعب دور «بنّاء» في استئناف المحادثات مع بيونج يانج. وردّ شي بأن بلاده ستواصل جهودها للمساعدة في حل القضايا العالقة، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

الصين تُعد الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، إذ تمثل شريانها الاقتصادي الرئيسي ومصدر دعمها السياسي والدبلوماسي. غير أن تساؤلات متزايدة تثار حول مدى نفوذ بكين الحقيقي على جارتها الشمالية، وسط تقارير تشير إلى تهاونها في تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج، واستمرارها في تقديم مساعدات اقتصادية سرية.

رد فعل

من جهتها، عبّرت كوريا الشمالية عن غضبها من إدراج ملفها في المباحثات بين سيول وبكين. وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، باك ميونغ هو، إن تصريحات كوريا الجنوبية حول نزع السلاح النووي تعكس «أحلامًا بعيدة المنال»، مؤكدًا أن بيونج يانج لن تتخلى عن قدراتها العسكرية تحت الضغط.

والرئيس لي، الذي يُعرف بميله إلى سياسة الانفتاح تجاه الشمال، أكد قبل الاجتماع أنه سيواصل اتخاذ «خطوات استباقية»، لخفض التوترات العسكرية، مشيرًا إلى أن إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية يُعد شرطًا أساسيًا لازدهار منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

اتفاقات جديدة

أعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية توقيع عدد من الاتفاقيات مع الصين، تشمل مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وتجديد اتفاقية تبادل العملات التي كانت قد انتهت الشهر الماضي. هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي البلدين للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وعلى هامش القمة، أصدر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه التزامهم بتعزيز التعاون، لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، مشيرين إلى أن النظام التجاري العالمي يواجه «اختبارات كبيرة» نتيجة تصاعد النزعات الحمائية.

الذكاء الاصطناعي

ناقشت قمة أبيك أيضًا ملفات جديدة تتعلق بالتحولات التكنولوجية والديموجرافية في المنطقة، حيث أصدر القادة بيانًا منفصلًا، دعا إلى نهج منسق للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنه يمثل «فرصة اقتصادية كبرى»، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات تتطلب تنظيمًا متوازنًا.

كما تناول بيان آخر قضايا انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وضرورة التعاون لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهاتين الظاهرتين، إلى جانب التوسع الحضري السريع الذي يضغط على البنى التحتية في عدد من الاقتصادات النامية.