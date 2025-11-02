اخبار العالم

حريق في مدرسة بألمانيا وتحذيرات للسكان بسبب الدخان

0 نشر
0 تبليغ

حريق في مدرسة بألمانيا وتحذيرات للسكان بسبب الدخان

ابوظبي - سيف اليزيد -  اندلع حريق في مدرسة ثانوية بمدينة جيستهاخت الألمانية.

وأفاد متحدث باسم فرق الإطفاء أن الحريق اندلع صباح اليوم الأحد، وتم استدعاء فرق الإطفاء إلى المبنى بسبب تصاعد كثيف للدخان وحدوث عدة انفجارات.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن النيران اشتعلت في جناح الكيمياء والفيزياء في المدرسة. وشاركت فرق الإطفاء في عمليات الإخماد بنحو 140 فرداً. ولم تعرف بعد أسباب الحريق. وبسبب كثافة الدخان، تم إصدار تحذير للسكان في جيستهاخت، حيث طلب منهم إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة وإيقاف تشغيل أجهزة التكييف. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا