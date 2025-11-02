حريق في مدرسة بألمانيا وتحذيرات للسكان بسبب الدخان

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق في مدرسة ثانوية بمدينة جيستهاخت الألمانية.

وأفاد متحدث باسم فرق الإطفاء أن الحريق اندلع صباح اليوم الأحد، وتم استدعاء فرق الإطفاء إلى المبنى بسبب تصاعد كثيف للدخان وحدوث عدة انفجارات.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن النيران اشتعلت في جناح الكيمياء والفيزياء في المدرسة. وشاركت فرق الإطفاء في عمليات الإخماد بنحو 140 فرداً. ولم تعرف بعد أسباب الحريق. وبسبب كثافة الدخان، تم إصدار تحذير للسكان في جيستهاخت، حيث طلب منهم إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة وإيقاف تشغيل أجهزة التكييف.