وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان العلاقات الثنائية

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة حيالها.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى.
