قتيل وإصابات جراء انفجار مسيّرة في بيلغورود

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم الأحد، مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة في المنطقة.

وقال غلادكوف، عبر حسابه على تطبيق تلغرام "أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة في بلدة كورجاشكي، حيث تم نقلهم إلى مستشفى فالويكي المركزي. وكانت امرأة في حالة حرجة للغاية، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياتها. ولكن، رغم كل الجهود، لم يكن ذلك ممكنا. أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلتها وأحبائها"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف حاكم منطقة بيلغورود أن امرأتين ورجلا آخرين أصيبوا بجروح جراء الانفجار وشظايا الطائرة.

وأوضح غلادكوف أن إحدى المصابات في حالة خطيرة وتخضع للعلاج في المستشفى.