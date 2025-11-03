ملك ماليزيا يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

وصل إلى الرياض، اليوم، ملكُ ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إســكندر, والوفدُ المرافقُ له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائبُ أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز, وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, ووزير السياحة أحمد الخطيب "الوزير المرافق".