رئيس الأركان الأميركي يجري جولة استطلاعية في أجواء غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، اليوم الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة ، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.

وهذه الزيارة الثانية للمسؤول العسكري الأميركي بعدما رافق الرئيس دونالد ترمب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في جولة التقى خلالها قادة الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الجنرال كين وصل تل أبيب في وقت سابق من مساء اليوم، ضيفا رسميا على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

والتقى المسؤولان في القاعدة الأميركية بمدينة "كريات غات" (جنوب إسرائيل)، وعقدا جلسة مشتركة مع قادة عسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين أجرى جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الجولة أو ما إذا أدلى المسؤول الأمريكي بتصريحات خلالها.

المصدر : التلفزيون العربي