محدث: وزير الخارجية التركي يبحث مع وفد حماس اتفاق غزة ويصفه بـ "الهش"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وسائل إعلام تركية، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقى، اليوم السبت، 01 نوفمبر 2025، وفدا من المكتب السياسي لحركة " حماس ".

وأفادت مصادر في الخارجية التركية لوكالة الأناضول، أن فيدان التقى بأعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، في مدينة إسطنبول.

وأوضحت المصادر أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع بقطاع غزة ، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني هناك.

وصرحّ فيدان لوسائل إعلام تركية أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، لكنه يتيح فرصة مهمة لإنهاء الكارثة الانسانية في غزة، مؤكداّ أنّه يجب تنفيذه بالكامل.

وأوضح فيدان أنّ تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لا يكون إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، مؤكدًا أهمية ضمان إدارة الفلسطينيين لقطاع غزة للمضي قدماً بالزخم الذي تولد في قمة شرم الشيخ في مصر، وأن تتقدم العملية بمشاركة جميع الأطراف والدول الموقعة على الاتفاق.

كما أشار إلى أنّ بلاده بذلت جهودًا دبلوماسية حثيثة لوقف الحرب وتحقيق العدالة في غزة.

اقرأ أيضا/ "الأغذية العالمي" يعلن استئناف توزيع المواد الغذائية بمدينة غـزة

حماس تُسلّم فيدان ورقة بخروقات الاحتلال

ومن جانبها، قالت حركة حماس، في بيان، إن وفدها سلّم وزير الخارجية التركي مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالات:

حركة حماس:

وفد قيادي من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة د. خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت 1 نوفمبر تشرين ثاني 2025 في اسطنبول.

وبحث اللقاء آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية على مستوى التطبيق سواء القصف وقتل نحو 250 فلسطينيا وعدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى.

وسلم الوفد لمعالي وزير الخارجية مذكرة تفصيلية بالخروقات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم.

ووضع الحية السيد فيدان في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع.

كما أكد الحية أهمية الدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب، داعيا لمزيد من بذل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية وإمداد الناس بما يلزم للإغاثة العاجلة والإيواء، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء.

واستعرض الوفد الأوضاع الصعبة في الضفة و القدس واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمقدسات والأسرى، مشددا على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الجرائم والعدوان المستمر.

المصدر : الأناضول - مكان