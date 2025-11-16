المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نوظف كامل إمكانياتنا لدعم السلام في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (رفح)

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، التزام الاتحاد بالمساهمة في دعم جهود السلام في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون أي عوائق، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الممر البحري القبرصي والطرق البرية.

وقال العنوني في تصريحٍ لـ«الاتحاد»: إن الاتحاد الأوروبي سيوظّف كامل إمكانياته لدعم غزة، من خلال بعثة المساعدة الحدودية التابعة للتكتل في معبر رفح، وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في استقرار غزة، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والحوكمة الانتقالية، مشدداً على أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع، التي طرحها الرئيس الأميركي، ونتائجِ قمة شرم الشيخ للسلام.

ودعا العنوني جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناعِ عن أي إجراءات تُعرض الاتفاق للخطر، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، والدور الذي يلعبه الوسطاء الإقليميون، الذي دأب الاتحاد الأوروبي على دعمه.