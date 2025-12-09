الاتحاد المصرى للدارتس يعلن عن بطولات شرم الشيخ 2025 

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعلن الدكتور/ يحيي عبد القادر عبد الله رئيس الاتحاد المصرى و العربي و الافريقي للدارتس خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى عقد فى الثانى من ديسمبر بمقر الاتحاد ان مدينة شرم الشيخ ستستضيف خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2025، فاعليات بطولات الدراتس الدولية و القارية و الاقليمية و التى تقام برعاية وزارة الشباب و الرياضة و ينظمها الاتحاد المصرى للدارتس في حدث يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط .

يضم برنامج هذا العام أربع بطولات دولية كبرى، تشمل:

• بطولة مصر الدولية للدارتس – النسخة الرابعة

• البطولة الأفروعربية للدارتس - الاولي

• بطولة الفرق العربية للدارتس- الاولي

• بطولة مصر الدولية للبارادارتس - وهي أول بطولة دولية للبارادارتس في أفريقيا والشرق الأوسط

ويشارك في هذا الحدث الدولي ما يقرب من 220 لاعبًا ولاعبة من 23 دولة من مختلف القارات، مصر - فلسطين - الأردن - البحرين - الإمارات - هولندا - التشيك - إيطاليا - النمسا - إنجلترا - ألمانيا - السويد - بولغاريا - إيرلندا الشمالية - إيرلندا - تركيا - غانا - أوغندنا - نيجيريا - بتسوانا - جنوب أفريقيا - كينيا مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

واشار د/ يحيي الى أن ارتباط رياضة الدارتس بالسياحة يتأكد على ارض شرم الشيخ بعد نجاحات باهرة حققتها بطولات الدارتس العام الماضى و يعبر عن ذلك حجم المشاركات هذا العام و دعي وزارة السياحة و جمعيات رجال الاعمال و اصحاب المنشآت السياحية و المراقبين و المهتمين فى كافة الوجهات السياحية المصرية لمؤزارة هذا المسار الرياضى/ السياحي و تكراراه نظرا لما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومى للدولة و تتبعه دول العالم الاعضاء فى الاتحاد الدولي للدارتس و يظهر بشكل واضح سنويا في التنافس على تنظيم و استضافة بطولات الدارتس فى الواجهات السياحية لتك الدول .

كما اضاف أن رياضة الدارتس شهدت في مصر طفرة حقيقية بفضل دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي مكّن مصر من أن تصبح المركز الرئيسي لرياضة الدارتس في أفريقيا والشرق الأوسط، ومحورًا مهمًا للاتحادات الدولية والقارية، حتى أصبحت محط أنظار العالم بعد توالي استضافة بطولة مصر الدولية للمرة الرابعة حتى الان و البطولات القارية الافريقية و العربية

و من المنتظر ان يكون استضافة هذه البطولات، دعمًا للمشهد الرياضي المصري، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر مستمرة في قيادة التطور الرياضي وتنظيم الفعاليات العالمية بمعايير احترافية.

و اعطى د/ يحيي فكرة سريعة عن كل بطولة كلاتى :

اولًا: بطولة مصر الدولية Egypt Darts Open & Masters

تُعد بطولة مصر الدولية إحدى أهم البطولات المعتمدة على أجندة الدارتس العالمية، حيث تمثل نافذة تنافسية قوية للاعبين الباحثين عن النقاط التصنيفية والاحتكاك الدولي.

ويشارك فيها نخبة من لاعبي أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، في أجواء تنافسية تُبرز تميز مصر في التنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

ثانيًا: البطولة الأفرو عربية AfroArab Tournament

تجمع البطولة الأفرو عربية منتخبات ولاعبين من أفريقيا والدول العربية في حدث موحد يعزز التعاون الرياضي الإقليمي وتسهم هذه البطولة في رفع مستوى اللعبة داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين اتحادات الدارتس في القارتين الأفريقية والعربية، وتقديم منصة قوية للكشف عن المواهب الصاعدة.





ثالثًا: بطولة الفرق العربية Arab Teams Tournament

بطولة الفرق العربية تُعد من أبرز الفعاليات الجماعية في هذا المهرجان، حيث تتنافس المنتخبات العربية في جو يعكس روح الفريق والعمل الجماعي وتسعى هذه البطولة إلى دعم الاتحادات العربية وتوسيع قاعدة اللعبة، إلى جانب تعزيز حضورها على المستوى الدولي، في ظل الاهتمام المتزايد من الدول العربية برياضة الدارتس.



رابعًا: بطولة مصر الدولية للبارادارتس – الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط

لأول مرة في تاريخ المنطقة، تستضيف مصر بطولة دولية معتمدة لرياضة البارادارتس بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الهمم من مختلف دول العالم ويأتي هذا الحدث ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم الرياضة البارالمبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومحترفة للاعبين، تحت مظلة الاتحاد المصري للدارتس وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للبارادارتس.

واوضح سيادته ان الفاعليات نظمت بكل دقة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للدارتس فى ضوء الجدول الاتى :



جدول فعاليات بطولات الدارتس في شرم الشيخ – ديسمبر 2025

الثلاثاء، 9 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• اليوم الأول – بطولة الفرق العربية

# * 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

# * 4:00 عصرًا – 8:00 مساءً



الأربعاء، 10 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• لنهائيات – بطولة الفرق العربية

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج





الخميس، 11 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• اجتماع لجنة البارادارتس الأفريقية 12:00 ظهرًا – 1:00 ظهرًا

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا — التصفيات

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً — النهائيات

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج

• بطولة أفريقيا لذوي الهمم (Africa Disability Open)

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا — التصفيات

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً — النهائيات

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج



الجمعة، 12 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• بطولة الزوجي المفتوحة (Mixed Doubles): 2:00 مساءً – 7:00 مساءً

• بطولة مصر للشباب (Youth): 2:00 مساءً – 4:30 مساءً

• بطولة مصر تحت 23 سنة (U23): 4:30 مساءً – 7:00 مساءً

• بطولة مصر الدولية للبارادارتس (ParaDarts): 2:00 مساءً – 7:00 مساءً

• حفل الافتتاح – الجمعة، 12 ديسمبر (8:00 مساءً)

المصدر : وكالات