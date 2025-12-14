الإمارات تخفف معاناة نازحي غزة خلال الشتاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل فرق عملية «الفارس الشهم 3» انتشارها الميداني في مختلف مناطق قطاع غزة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل، في ظلّ الأمطار الغزيرة والبرد القارس الذي يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية في القطاع، لا سيما القاطنة في الخيام المتهالكة.

وتعمل عملية «الفارس الشهم 3»، على توزيع حقائب إغاثية وخيام ومستلزمات إيواء أساسية، في إطار جهودها للتخفيف من قسوة الشتاء ومساندة الأسر المتضررة في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

وثمن نازحون في غزة استجابة الإمارات السريعة لأوضاعهم الصعبة خلال الأحوال الجوية، لافتين إلى مبادرة فرق «الفارس الشهم 3» والقائمين على العملية الإغاثية الأكبر في القطاع، بتزويدهم بالاحتياجات اللازمة لتمكينهم من من تجاوز قسوة الأحول الجوية.

وتؤكد العملية التزامها الدائم بالحضور الميداني والتدخل الفوري، لتبقى سنداً حقيقياً للعائلات المنكوبة أينما كانت، وتعزيز صمودها في ظل التحديات المتواصلة.