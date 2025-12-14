شاهد: سفير واشنطن في الأمم المتحدة يوجه رسالة خاصة لسكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك والتز ، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 ، رسالة خاصة لسكان قطاع غزة .

وقال والتز من داخل مركز التنسيق المدني – العسكري في كريات غات " أود القول من أعماق قلبي ، كم أنا والرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والشعب الأمريكي ، نتفهم وتنفطر قلوبنا على المعاناة التي تحدث الآن في غزة".

وأضاف :" لهذا السبب تحديدا طرح الرئيس ترامب بدعم من العالم بأسره خطة السلام ، وفد أيد مجلس الأمن الدولي ، هذه الخطة الآن بشكل كامل ، ونتيجة لذلك كما رأينا اليوم ، فإن المساعدات تصل غزة ، فقد دخلت أكثر من 4 آلاف شاحنة الأسبوع الماضي الى غزة".

وتابع :" شملت هذه الشاحنات مواد غذائية ، مأوى ، ومواد لإعادة الاعمار ، حيث نعمل مع أكثر من 20 دولة هنا ، لمساعدة سكان غزة على البقاء وتجاوز فصل الشتاء ، وإعادة البناء والحصول على حياة أفضل لأطفالهم ولعائلاتهم".

المصدر : وكالات