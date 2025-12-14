شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية تبني حلول مستدامة لأزمة المياه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥

شدد الرئيس عيدورس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية تبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه في بلادنا، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بنائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار.

وأكد الرئيس الزُبيدي على ضرورة وضع خطط استراتيجية طويلة المدى تعتمد على الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وبحث إمكانية البدء بتنفيذ مشاريع التحلية، والاهتمام بمشاريع حصاد مياه الأمطار، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والشركاء الدوليين.

وناقش اللقاء جملةً من التحديات التي يواجهها قطاع المياه، وفي مقدمتها شح الموارد المائية، وتزايد الطلب، وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافةً إلى ضعف البنية التحتية في عموم المحافظات.

واطّلع الرئيس الزُبيدي من نائب وزير المياه والبيئة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لوضع حلول لندرة المياه وتعزيز الموارد المائية في المدن والأرياف، والبرامج المستقبلية الهادفة إلى تحسين كفاءة قطاع المياه وضمان استدامته، مشيدًا بدعم واهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي.

كما استمع الرئيس القائد من بن عفرار إلى إحاطة حول مشاركته في مؤتمر المناخ الذي عُقد في جمهورية البرازيل، وما تضمنته المشاركة من نقاشات ورؤى تتصل بقضايا المياه والتغيرات المناخية، وفرص الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.