سعر الدولار مقابل الفرنك يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-12-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج بكسر مستوى الدعم الحالي 1.3755، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة.