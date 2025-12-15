- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يتقدم بحذر – توقعات اليوم – 15-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-15 03:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليصل الزوج إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي واضح.