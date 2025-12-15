سعر النفط خام برنت يتقدم بحذر – توقعات اليوم – 15-12-2025

انزلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليصل الزوج إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي واضح.